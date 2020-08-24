Планета Земля может быть живым организмом согласно гипотезе Лавлока

Гипотеза Геи сформулирована еще в 1970 году.

Земля может быть живым организмом согласно гипотезе американского климатолога Джеймса Лавлока. Ученый считает, что планету следует рассматривать не как набор отдельных систем, включающий атмосферу, гидросферу, литосферу, биосферу и т.д. а как единый суперорганизм. Ранее

Гипотеза Геи названа в честь богини земли в древнегреческой мифологии. Она существует с 1970 года. Она предполагает, что Земля - это саморегулирующаяся физиологическая система, которая поддерживает жизнь на протяжении миллиардов лет. К своей идее Лавлок пришел, изучая Марс. Он заявил, что в отличие от красной планеты Земля способна поддерживать привычные для человека биологические процессы.

Как понять, что наша планета является живой? По ее воздушной оболочке. 20% атмосферы Земли составляет кислород, который, являясь высокореактивным газом, должен, по идее, быть в связанном состоянии в разных минералах и породах Джеймс Лавлок, американский климатолог

Специалист напомнил, что бактерии, животные и растения метаболизируют материю в энергию, создают из света Солнца питательные вещества, а также выделяют и поглощают газы.

Космический телескоп НАСА Roman открыл новые планеты-изгои.

Видео: YouTube / Seán Doran