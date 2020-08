Ученые дали прогноз на существование экзопланет с живыми микроорганизмами.

Число обитаемых планет в нашей галактике может быть больше 10 тысяч. Об этом сообщили ученые в издании Proceedings of the National Academy of Sciences. Специалисты проанализировали свойства уже открытых планет вне Солнечной системы. Согласно их расчетам, число обитаемых миров в Млечном пути достигнет несколько десятков тысяч, если в ближайшее время будет открыта хотя бы одна такая планета.

Одна из главных задач астрономии в ближайшие десятилетия – открыть следы существования жизни на поверхности экзопланет. С вероятностью в 95% в Млечном Пути существуют десятки тысяч обитаемых миров статья Proceedings of the National Academy of Sciences

Напомним, что около полувека назад американский астроном Фрэнк Дрейк создал формулу, по которой рассчитывается вероятность появления в Галактике внеземных цивилизаций. Ученый заявил, что планет со внеземной жизнью должно быть много, а человечество обязательно встретится с их обитателями.

На Марсе найдены останки живого существа.

Видео: YouTube / TL Documentary