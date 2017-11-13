На Марсе найдены останки живого существа

В сети появилось видео от уфологов, в котором собраны доказательства присутствия живых существ на Красной планете.

На популярном видеохостинге YouTube появилось видео, на котором уфологи собрали доказательства присутствия живых существ на Марсе.

Уфологи со всего Мира тщательно изучают снимки с Красной планеты, которые находятся в свободном доступе. И время от времени находят доказательства присутствия на планете живых существ. Этими находками они охотно делятся с общественностью.

Самой впечатляющей последней находкой является скелет, который по всей видимости, принадлежал существу похожего на динозавра. Уфологи с помощью компьютера обработали фотографию, и теперь на фото отчетливо различим скелет и череп существа.

Среди других находок есть возвышенность правильной формы длиной в 2 километра. Окаменелость, похожая на статую со львом и другие.

Ученые на данное видео не дают никаких комментариев. Пользователи интернета разделились на два лагеря. Первые охотно верят в то, что на Марсе когда-то присутствовала жизнь. И более того, уверены в том, что на Красной планете и сейчас есть внеземная жизнь. Другие же восхищаются фантазией и сказками уфологов.

Как бы то ни было, Красная планета продолжает будоражить умы жителей Земли.