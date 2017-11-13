На Марсе найдены останки живого существа

На популярном видеохостинге YouTube появилось видео, на котором уфологи собрали доказательства присутствия живых существ на Марсе.
Уфологи со всего Мира тщательно изучают снимки с Красной планеты, которые находятся в свободном доступе. И время от времени находят доказательства присутствия на планете живых существ. Этими находками они охотно делятся с общественностью.
Самой впечатляющей последней находкой является скелет, который по всей видимости, принадлежал существу похожего на динозавра. Уфологи с помощью компьютера обработали фотографию, и теперь на фото отчетливо различим скелет и череп существа.
Среди других находок есть возвышенность правильной формы длиной в 2 километра. Окаменелость, похожая на статую со львом и другие.
Ученые на данное видео не дают никаких комментариев. Пользователи интернета разделились на два лагеря. Первые охотно верят в то, что на Марсе когда-то присутствовала жизнь. И более того, уверены в том, что на Красной планете и сейчас есть внеземная жизнь. Другие же восхищаются фантазией и сказками уфологов.
Как бы то ни было, Красная планета продолжает будоражить умы жителей Земли.