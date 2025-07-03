"Мне виднее". Мужчина, напавший на медперсонал в иркутской больнице, хотел убить врача

Россиянин объяснил причину своего поступка.

Мужчина, тяжело ранивший сотрудников больницы в городе Иркутске, дал признательные показания российским правоохранительным органам. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале регионального управления полиции. Злоумышленник объяснил, что пытался убить врача. В пресс-службе МВд по региону уточнили, что подозреваемый проходил лечение в областном психоневрологическом диспансере (ОПНД).

Хотел убить врача. Меня лишили права на жизнь по Конституции и по Конвенции ООН о правах инвалидов. задержанный на допросе

Напомним, что Следственный комитет по Иркутской области утром 3 июля уведомил общественность о том, что на территории Ленинского округа вооруженный ножом и газовым баллончиком преступник в больнице под номером восемь напал на медицинский персонал. Он нанес ножевые ранения двум женщинам. В результате пострадавшими стали заместитель главного врача и секретарь учреждения. В настоящее время они госпитализированы. Их состояние оценивается как тяжелое., но стабильное, по словам местного губернатора Игоря Кобзева. Злоумышленник был задержан. Ведется уголовное дело по статье за покушение на убийство двух и более лиц. По сведения от пресс-службы министерства по здравоохранению в области, поликлиника, в которой произошло ЧП, работает в штатном режиме.

МВД составило портрет участника мошеннических схем.

Фото и видео: МВД по Иркутской области