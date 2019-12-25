Прокуратурой устранены нарушения трудовых прав подростков в школе Василеостровского района

Для устранения выявленных недостатков прокуратурой вынесено предписание директору школы.

Василеостровский район Петербурга стал объектом прокурорской проверки соблюдения норм трудового права применительно к несовершеннолетним гражданам. О результатах контрольных мероприятий сообщили представители городской прокуратуры.

Проведённая проверка выявила заключённое ранее соглашение о взаимодействии между школой и юридическим лицом в сфере социальной адаптации подростков через организацию временного трудоустройства молодёжи.

Согласно условиям соглашения, образовательное учреждение должно строго придерживаться правил охраны труда, обеспечивая безопасность условий труда несовершеннолетних и проводя обязательные вводные инструктажи перед началом трудовой деятельности.

Однако в ходе ревизии надзорным органом было установлено нарушение: работники-подростки допускались к выполнению обязанностей без прохождения необходимого первичного инструктажа по технике безопасности.

Для устранения выявленных недостатков прокуратурой вынесено предписание директору школы. Нарушения были исправлены, и необходимые инструкции с молодежью успешно проведены.

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Фото: Piter.TV