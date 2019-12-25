Блогера Лебедева прогнали со встречи на ПМЭФ из-за пиджака

Организаторы форума заявили, что "есть форма, как надо выглядеть".

Блогера и дизайнера Артемия Лебедева не пустили на встречу в рамках Петербургского международного экономического форума из-за яркого пиджака. Кроме того, его назвали "мальчиком", пишет Neva.Today.

По словам Лебедева, он был выгнан из гостиной губернатора. Организаторы форума заявили, что "есть форма, как надо выглядеть". Инфлюенсер попытался отстоять свой прикид, сказав, что арабская делегация также не придерживается дресс-коду. Но аргумент оказался недостаточным.

Ранее мы сообщили о том, что министр цифрового развития и связи Приамурья Денис Земнухов, находившийся на ПМЭФ, спас тонувшего мужчину.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)