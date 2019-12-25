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Съезд с КАД в районе Бронки перекроют 3 июля
Сегодня, 10:23
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Съезд с КАД в районе Бронки перекроют 3 июля

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На участке пройдут ремонтные работы.

В связи с проведением ремонтных работ временно изменится схема движения на транспортной развязке Кольцевой автодороги Петербурга в районе станции Бронка. Об этом сообщили в пресс-службе дамбы. 

С 09:30 до 12:30 3 июля закрывается съезд с Краснофлотского шоссе от поселка 1-го Мая на КАД. 

Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей транспортных средств следить за дорожной разметкой, знаками, ограждениями, соблюдать скоростной режим. 

Пресс-служба петербургской дамбы

Ранее мы рассказывали о том, что в августе на Невском проспекте введут ограничения движения. 

Фото: пресс-служба КЗС Петербурга 

Теги: дамба, кад, кзс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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