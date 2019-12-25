Съезд с КАД в районе Бронки перекроют 3 июля

В связи с проведением ремонтных работ временно изменится схема движения на транспортной развязке Кольцевой автодороги Петербурга в районе станции Бронка. Об этом сообщили в пресс-службе дамбы.
С 09:30 до 12:30 3 июля закрывается съезд с Краснофлотского шоссе от поселка 1-го Мая на КАД.
Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей транспортных средств следить за дорожной разметкой, знаками, ограждениями, соблюдать скоростной режим.
Пресс-служба петербургской дамбы
Ранее мы рассказывали о том, что в августе на Невском проспекте введут ограничения движения.
Фото: пресс-служба КЗС Петербурга
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