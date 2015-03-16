Актриса была дважды номинирована на Оскар в номинации "Лучшая женская роль".

Британская актриса Наоми Уоттс получила звезду на голливудской Аллее славы. Официальная церемония состоялась 13 октября в Лос-Анджелесе.

Продюссер Аллеи Славы Ана Мартинес отметила, что 57-летняя актриса "привнесла незабываемую глубину и изящество в киноиндустрию". Она подчеркнула, что Уоттс внесла значимый вклад в кинематограф благодаря своей выдающейся карьере.

Наоми Уоттс известна по ролям в фильмах "Малхолланд Драйв", "21 грамм", "Невозможное", "Бердмен". Актриса была дважды номинирована на Оскар в номинации "Лучшая женская роль".

