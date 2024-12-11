На Аллее славы в Кудрово испортили памятные таблички и растительность

Доски с информацией о героях ВОВ буквально втоптаны в грязь.

Жители Кудрово обеспокоены ситуацией в парке Оккервиль на Аллее славы. Территория пространства не убрана, растительность повреждена, а памятные таблички с именами героев Великой Отечественной войны оказались втоптаны в грязь и разворошены, – рассказывают в 47news.

Памятные таблички просто лежат в куче грязи. Видимо, кто-то уезжал второпях и не стал считаться с тем, что для людей это память. Екатерина, жительница Кудрово

В администрации Заневского поселения утверждают, что экспозиция Аллеи славы с дощечками находится в зоне ответственности местного боевого братства, следовательно, оно же и займется ее восстановлением. Привести в порядок молодую растительность парка взялась сама администрация.

Территория парка – на балансе подрядчика ООО "Гросс", передаточный акт еще не подписан, поэтому пока мы не можем направить средства на уборку и восстановление территории, хотя видим, где это требуется Администрация Заневского поселения

Ранее мы рассказывали, что полицейские разыскивают злоумышленника, похитившего двух собак из квартиры в Кудрово.

Фото: Администрация Заневского поселения, 47news