Петербургские "Звезда" и "Динамо" вышли во второй этап Кубка России по футболу

"Кристалл" провалил отбор.

Во втором этапе Пути регионов Кубка России по футболу примут участие две команды из Санкт-Петербурга — "Звезда" и "Динамо", в то время как "Кристалл" завершил выступление в турнире.

В первом этапе Пути регионов Кубка России петербургский "Кристалл" потерпел поражение от "Луки-Энергия" со счетом 1:3 и завершил участие в турнире. "Звезда" проведет домашний матч против "Череповца", а "Динамо" отправится в Вологду на встречу с местными одноклубниками. Матчи второго этапа состоятся через две недели.

Ранее сообщалось, что Арсен Адамов остается в Петербурге несмотря на интерес грозненского клуба.

Фото: unsplash (Wesley Tingey)