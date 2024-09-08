Арсен Адамов остается в Петербурге несмотря на интерес грозненского клуба

Футбольный клуб "Зенит" официально отказал "Ахмату".

"Зенит" отклонил трансферное предложение от "Ахмата" относительно перехода защитника Арсена Адамова. По данным Metaratings.ru, петербургский клуб не планирует расставаться с игроком, который рассматривается как часть основной команды.

25-летний Адамов провел прошлый сезон в аренде в "Ахмате", где принял участие в 36 матчах, отметившись 1 забитым голом и 2 голевыми передачами. Его контракт с "Зенитом" действует до июня 2026 года. Ранее футболист также играл в аренде за "Урал" и "Оренбург".

В 2021 году Адамов стал первым чеченским футболистом, завоевавшим титул чемпиона России в составе "Зенита". За сборную России он дебютировал в 2023 году, а первый гол за национальную команду забил в ноябре 2024 года в матче против Брунея (11:0).

Согласно данным Transfermarkt, текущая трансферная стоимость защитника оценивается в 2 млн евро.

Фото: ФК "Зенит"