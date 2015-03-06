В "Роскосмосе" рассказали об утечке воздуха на российском сегменте МКС

Сергей Крикалев напомнил, что проблема не решена до конца.

Утечка воздуха на российском сегменте Международной космической станции продолжается, но "значительно сократилась". Соответствующее заявление журналистам сделал заместитель главы государственной корпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев. Эксперты выступил перед СМИ на пресс-конференции. Он отметил, что недавние ремонтные работы значительно снизили интенсивность утечки.

По прошествии длительного периода времени мы видим, что утечка продолжается, но значительно сократилась. Сергей Крикалев, замглавы "Роскосмоса"

Напомним, что 13 июня в Роскосмосе сообщали, что утечка воздуха из отечественного модуля "Звезда" на МКС впервые с момента обнаружения полностью прекратилась после очередного этапа герметизации переходной камеры. Общественность узнала об утечке еще в сентябре 2019 года. С того периода экспертами предпринималось несколько попыток устранить проблему, однако все они приводили лишь к частичному результату.

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