Делегация Роскосмоса во главе с Бакановым прибыла в Хьюстон для встречи с NASA

Делегация увидит производственное подразделение от компании Boeing и корпуса сборки для ракет SpaceX.

Генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов во главе делегации прибыл в американский город Хьюстон для рабочей встречи с исполняющим обязанности администратора NASA (Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства) Шоном Даффи. В пресс-службе компании уточнили, что руководители космических ведомств России и США встречаются друг с другом впервые за восемь лет. Переговоры состоятся в последний день июля 2025 года. На обсуждение выносятся совместные текущие проекты.

Дмитрий Баканов прибыл в Хьюстон во главе делегации Роскосмоса для встречи с руководством NASA. сообщение от пресс-службы "Роскосмоса"

Известно, что глава Роскосмоса посетит космический центр имени Линдона Джонсона, а также производственное подразделение компании Boeing. У него запланированы встречи с экипажем космического корабля Crew Dragon, в состав которого по программе перекрестных полетов входит российский космонавт Олег Платонов. Перед завершением официального визита делегация из Москвы посетит корпуса сборки космических аппаратов и кораблей от SpaceX.

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