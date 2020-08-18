В будущем аномалия приведет к сбоям в работе бортовых компьютеров и спутников.

Ученые обнаружили увеличивающуюся "вмятину" в магнитном поле Земли. Об этом сообщается на официальном сайте NASA. Специалисты рассказали, что на данный момент Южно-Атлантическая магнитная аномалия не оказывает воздействия на обычную жизнь человечества. Однако в будущем она расширится на запад и сможет выводить из строя бортовые компьютеры и мешать работе спутниковых систем.

Во "вмятине" наблюдаются два минимума напряженности поля. Аномалия возникла из-за двух особенностей Земли. Первая касается наклона оси магнитного диполя планеты, а вторая - движения потоков расплавленных металлов внутри внешнего ядра.

Напомним, что магнитное поле Земли действует как защитный экран планеты. Оно отражает и задерживает заряженные частицы, которые излучает Солнце. "Слабое место" зафиксировано над южной частью Атлантического океана и Южной Америкой.

Получены первые снимки необычного льда на северном полюсе Ганимеда.

Видео: Youtube/NASA Goddard