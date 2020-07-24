Ученые при помощи JIRAM сфотографировали северный полюс спутника Юпитера.

Получены первые снимки необычного льда на северном полюсе Ганимеда - крупнейшего спутника Юпитера. Фотографии на официальном сайте разместило НАСА. Кадры сделала космическая автоматическая межпланетная станция Juno.

Данные JIRAM показывают, что лед на северном полюсе Ганимеда и вокруг него изменен в результате осаждения плазмы...Мы впервые смогли изучить это явление, потому что, благодаря снимкам Juno мы теперь можем видеть северный полюс целиком Алессандро Мур, итальянский астроном, пресс-релиз НАСА

Juno пролетела над Ганимедом в конце декабря 2019 года. Прибор JIRAM (Jovian Infrared Auroral Mapper) на его борту произвел серию детальных снимков небесного тела. Впервые ученые получили фотографии такой четкости. Они также имеют инфракрасное изображение полярной области Ганимеда.

Напомним, что Ганимед является единственным спутником в Солнечной системе, который имеет собственную магнитосферу. Его магнитное поле охватывает заряженные частицы излучения Солнца. Небесно тело считается самым большим спутником, его размеры превышают размеры Меркурия.

Зонд Solar Orbiter получил первые фотографии Солнца с близкого расстояния.

Видео: YT / John Michael Godier