Дерматолог объяснил, чем излучение экрана смартфона опасно для кожи

Экраны влияют на кожу, как солнце.

Эксперт рассказал об опасности излучения экрана смартфона для кожи человека. Материал опубликовало издание A Current Affair.

Дерматолог из центра по борьбе с раком Шьямалар Гунатисан отметил, что негативные последствия от использования техники равносильны вреду от солнца. Речь идет о голубом свете, который исходит от ноутбуков, телефонов, планшетов, телевизоров и светодиодных ламп.

По словам ученого, пять рабочих дней перед цифровым устройством в течение 6 часов оказывают такое же воздействие на кожу, как 25-минутное пребывание на полуденном солнце без какой-либо защиты.

Самый простой способ предотвратить сильное излучение — ограничить время пользования гаджетами. Или же кожу нужно защищать уходовыми средствами с антиоксидантами, витаминами В3 или С.

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