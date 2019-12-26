Врач объяснила, когда следует вызывать скорую помощь после укусов комаров.

Дерматолог рассказала об опасности комариных укусов. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала Лариса Алексеева. Эксперт отметила, что укусы данного насекомого не представляют угрозы для человека за исключением одного случая. Речь идет об укусах в особо чувствительных местах.

Если вы видите, что нарастает отек, место укуса увеличивается в размерах, образуются волдыри, начинается отек, вам трудно дышать, то нужна первая помощь Лариса Алексеева, дерматолог

Врач напомнила, что подобные последствия проявляются крайне редко. Однако они требуют профессиональной помощи. Пострадавшему необходимо принять антигистаминный препарат первого поколения и вызвать скорую помощь. Если кроме зуда и повреждения кожного покрова симптомов нет, то с этой проблемой можно направляться к дерматологу или просто приложить холодный компресс.

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