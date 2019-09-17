Россиянам напомнили об опасных последствиях загара. Об этом журналистам ТАСС рассказала дерматолог и косметолог Юлия Галлямова. Специалист отметила, что некоторым категориям людей следует избегать прямых солнечных лучей.
Врач напомнила, что при фотодерматите на коже человека появляются волдыри и зуд.
Он возникает, когда в коже под воздействием света образуются какие-то вещества, на которые реагирует иммунная система человека
Юлия Галлямова, дерматолог
Медик объяснила, что похожая реакция наблюдается и у людей, которые принимают антибиотики. Дерматолог заявила, что после загара кожа таких пациентов будет обильно облазить. В группу риска входят онкологические больные, у которых рак кожи или меланома. Им категорически нельзя загорать. Чаще всего неприятным последствиям подвержены люди с очень светлой кожей и большим количеством черных родинок.
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Видео: YouTube / Доктор Комаровский
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