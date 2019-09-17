Врач раскрыла категории людей, которые должны исключить попадание прямых солнечных лучей на свою кожу.

Россиянам напомнили об опасных последствиях загара. Об этом журналистам ТАСС рассказала дерматолог и косметолог Юлия Галлямова. Специалист отметила, что некоторым категориям людей следует избегать прямых солнечных лучей.

Врач напомнила, что при фотодерматите на коже человека появляются волдыри и зуд.

Он возникает, когда в коже под воздействием света образуются какие-то вещества, на которые реагирует иммунная система человека Юлия Галлямова, дерматолог

Медик объяснила, что похожая реакция наблюдается и у людей, которые принимают антибиотики. Дерматолог заявила, что после загара кожа таких пациентов будет обильно облазить. В группу риска входят онкологические больные, у которых рак кожи или меланома. Им категорически нельзя загорать. Чаще всего неприятным последствиям подвержены люди с очень светлой кожей и большим количеством черных родинок.

Россиянам назвали противопоказание для ношения маски.

Видео: YouTube / Доктор Комаровский