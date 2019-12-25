Петербуржцам рассказали, как загорать без вреда для здоровья

Врач отметила, что во время приема солнечных ванн нельзя употреблять алкоголь.

Врач Виктория Толмачева рассказала петербуржцам, как загорать без вреда для здоровья. Специалист предупредила, что солнечные лучи приводят к повреждению структуры ДНК, старению кожи, воспалениям, обезвоживанию и увеличивают вероятность заболеть онкологией. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

К отдыху на солнце нужно подходить с умом. Сегодня врачи рекомендуют отказаться от загара. Если очень хочется погреться на солнце, лучше выходить на пляж 8 до 10 утра и после 16 часов дня. Необходимо использовать SPF-защиту, крем важно наносить каждые два часа.

Специалист отметила, что во время приема солнечных ванн нельзя употреблять алкоголь. Предпочтение стоит отдать обычной питьевой воде.

Ранее врач Содель рассказала, чем грозит отказ от использования SPF-крема.

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