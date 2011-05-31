Врач Содель рассказала, чем грозит отказ от использования SPF-крема

По словам эксперта, крем стоит наносить на кожу только в том случае, когда индекс солнечной активности выше трех.

Дерматовенеролог Ольга Содель рассказала, чем грозит отказ от использования SPF-крема. Об этом она сообщила в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, если человек находится на улице в жару не очень длительное время, то никаких последствий для его здоровья не будет. Она уточнила, что крем стоит наносить на кожу только в том случае, когда индекс солнечной активности выше трех. Содель добавила, что долгое пребывание на солнце грозит ранним старением и ожогами в результате воздействия ультрафиолетового излучения.

Ранее врач Фарбер посоветовал не есть летом необработанные термически продукты.

Фото: Piter.tv