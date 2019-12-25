Врач Фарбер посоветовал не есть летом необработанные термически продукты

По словам эксперта, летом опасно есть сырую рыбу и другие скоропортящиеся продукты.

Кандидат медицинских наук Андрей Фарбер посоветовал не есть летом необработанные термически продукты. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, летом опасно есть сырую рыбу и другие скоропортящиеся продукты. Фарбер посоветовал не заниматься самолечением, а сразу обращаться к врачам. Также специалист напомнил, что при появлении симптомов пищевого отравления следует пить больше жидкости.

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Фото: Piter.tv