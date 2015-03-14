В олимпиаде РЭО и Минпросвещения приняли участие около 4,2 тысячи учителей

По словам Буцаева, заявки на участие подали 9,2 тысячи человек.

Во Всероссийской олимпиаде РЭО и Минпросвещения приняли участие около 4,2 тысячи учителей. Об этом сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев в интервью телеканалу "360".

В олимпиаде участвовали учителя труда и естественно-научных предметов. По словам Буцаева, заявки на участие подали 9,2 тысячи человек, что говорит о большом интересе педагогов к теме экологии. Самыми активными российскими субъектами по числу участников стали Саратовская, Новосибирская, Оренбургская области, Пермский и Алтайский края и ХМАО. В рамках первого тура олимпиады учителя выполняли тестовые задания на педагогическую эрудицию и коммуникативные компетенции.

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Фото: Piter.tv