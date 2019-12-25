Сенатор Святенко предложила утвердить удостоверение многодетной семьи единого образца

Также сенатор попросила предусмотреть возможность введения электронного аналога этого документа.

Сенатор Инна Святенко предложила утвердить удостоверение многодетной семьи единого образца. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".

Святенко обратилась с данным предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину. Также сенатор попросила предусмотреть возможность введения электронного аналога этого документа. По ее словам, многодетные семьи не могут пользоваться своим статусом в других регионах во время путешествий по стране. Святенко считает необходимым сделать так, чтобы семьи могли пользоваться всеми мерами поддержки и льготами.

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Фото: Piter.tv