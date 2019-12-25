Сенатор Святенко предложила утвердить удостоверение многодетной семьи единого образца

Сенатор Инна Святенко предложила утвердить удостоверение многодетной семьи единого образца. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".
Святенко обратилась с данным предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину. Также сенатор попросила предусмотреть возможность введения электронного аналога этого документа. По ее словам, многодетные семьи не могут пользоваться своим статусом в других регионах во время путешествий по стране. Святенко считает необходимым сделать так, чтобы семьи могли пользоваться всеми мерами поддержки и льготами.
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Фото: Piter.tv
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