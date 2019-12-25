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Эксперт Голов рассказал, как скажутся теракты в Крыму и Дагестане на турпоток
Сегодня, 13:29
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Эксперт Голов рассказал, как скажутся теракты в Крыму и Дагестане на турпоток

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По его словам, путешественники вероятнее всего начнут сдавать путевки.

Президент Союза турагентств Сергей Голов рассказал, как скажутся теракты в Крыму и Дагестане на турпоток. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, путешественники вероятнее всего начнут сдавать путевки на фоне последних событий, которые произошли в двух регионах. Он также отметил, что удар ракетами по Севастополю и теракты в Дагестане негативно скажутся на внутреннем туризме. Голов отметил, что деньги за несостоявшийся тур людям вряд ли вернут в полном объеме. Эксперт уточнил, что данный вопрос во многом зависит от самих туроператоров и перевозчиков.

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Фото: Piter.tv

Теги: дагестан, крым, мнение эксперта, туризм, туристический поток
Категории: Лента новостей, Новости России,

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