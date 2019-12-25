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Синоптик Позднякова рассказала, какая погода будет в Москве в последнюю неделю июня
Сегодня, 11:20
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Синоптик Позднякова рассказала, какая погода будет в Москве в последнюю неделю июня

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По ее словам, существенных осадков до июля в московском регионе не ожидается.

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, какая погода будет в Москве в последнюю неделю июня. Об этом она сообщила в интервью телеканалу "360".

По словам синоптика, существенных осадков до июля в московском регионе не ожидается, но 30 июня может местами собраться небольшой дождь. Она подчеркнула, что температура воздуха будет постепенно повышаться до +25 градусов. Эксперт добавила, что потепление будет идти в том числе за счет ночной температуры.

Ранее священник Савченко рассказал, как встретить последнюю неделю перед постом.

Фото: Piter.tv

Теги: москва, погода, потепление, синоптик
Категории: Лента новостей, Новости России,

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