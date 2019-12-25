Синоптик Позднякова рассказала, какая погода будет в Москве в последнюю неделю июня

По ее словам, существенных осадков до июля в московском регионе не ожидается.

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, какая погода будет в Москве в последнюю неделю июня. Об этом она сообщила в интервью телеканалу "360".

По словам синоптика, существенных осадков до июля в московском регионе не ожидается, но 30 июня может местами собраться небольшой дождь. Она подчеркнула, что температура воздуха будет постепенно повышаться до +25 градусов. Эксперт добавила, что потепление будет идти в том числе за счет ночной температуры.

Ранее священник Савченко рассказал, как встретить последнюю неделю перед постом.

Фото: Piter.tv