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Священник Савченко рассказал, как встретить последнюю неделю перед постом
Сегодня, 14:25
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Священник Савченко рассказал, как встретить последнюю неделю перед постом

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По его словам, в Духов день, который начинается после праздника Троицы, можно есть скромные блюда. 

Священник храма Петра Митрополита Московского Николай Савченко рассказал, как встретить последнюю неделю перед постом. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам священника, в Духов день, который начинается после праздника Троицы и выпал в этом году на 24 июня, можно есть скромные блюда. Он уточнил, что такое питание стоит соблюдать в среду и пятницу, но в Духов день можно питаться любой пищей. Савченко отметил, что в прежние времена перед постом питались молочными и по возможности мясными продуктами.

Ранее мы сообщали, что продавцов сим-карт предложили включить в закон о запрете спам-звонков.

Фото: Piter.tv

Теги: духов день, питание, пост, священник
Категории: Лента новостей, Новости России,

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