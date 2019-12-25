Священник Савченко рассказал, как встретить последнюю неделю перед постом

По его словам, в Духов день, который начинается после праздника Троицы, можно есть скромные блюда.

Священник храма Петра Митрополита Московского Николай Савченко рассказал, как встретить последнюю неделю перед постом. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам священника, в Духов день, который начинается после праздника Троицы и выпал в этом году на 24 июня, можно есть скромные блюда. Он уточнил, что такое питание стоит соблюдать в среду и пятницу, но в Духов день можно питаться любой пищей. Савченко отметил, что в прежние времена перед постом питались молочными и по возможности мясными продуктами.

Ранее мы сообщали, что продавцов сим-карт предложили включить в закон о запрете спам-звонков.

Фото: Piter.tv