Продавцов сим-карт предложили включить в закон о запрете спам-звонков

Александр Дворянский прокомментировал инициативу депутатов по рекламным звонкам от компаний абонентам.

Ограничение рекламных спам-звонков возможно через жесткий контроль продавцов сим-карт. С такой инициативой выступил директор по информационной безопасности ГК "Элемент" Александр Дворянский в комментарии для телеканала "360.ru". Таким образом российский специалист оценил предложение, поступавшее от депутатов фракции "Новые люди" в Государственной Думе разрешить рекламные звонки исключительно с телефонных номеров, зарегистрированных на юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Здесь нужен какой-то жесткий контроль за компаниями, продающими эти сим-карты. Скорее всего, это будет какой-то закон или норма по продаже. Появилась инициатива, чтобы мигранты получали сим-карты по биометрии. Так можно узнать, как они пользуются такими телефонами. Александр Дворянский, эксперт

Эксперт заметил, что согласно его прогнозу, сильное развитие в будущем получат приложения для смартфонов с определителями номера. Они смогут подсвечивать номера поступающих звонков, сопровождая из надписями "возможно спам", "злоумышленники", "есть жалобы". Эксперт добавил, что подобные приложения разрабатывают как банковские структуры, так и телеком-операторы. В том случае, если компания планирует рекламировать свои услуги путем звонков клиентам, то она должна иметь на эти действия регистрацию и палить налоги. Однако также важно будет следить за безопасностью собственных номерных баз со своими клиентами, чтобы их телефонные номера не оказались в руках у злоумышленников.

В Хабаровске нашли "ферму" с сим-картами, которые использовали СБУ.

Фото: Piter.tv