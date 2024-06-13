В Хабаровске нашли "ферму" с сим-картами, которые использовали СБУ

Силовики выявили преступную схему, помогавшую СБУ.

Российскими правоохранительными органами двое жителей города Хабаровска, которые держали "ферму" с тысячами сим-карт и профильным оборудованием. Подозреваемые обвиняются в администрировании с коммерческими целям специализированных сим-боксов с подключенными к ним сим-картами российских и иностранных операторов связи. Они использовались украинскими спецслужбами для ложного минирования объектов инфраструктуры, расположенных на территории России, в том числе в Брянске, а также дестабилизировали обстановку внутри страны. Соответствующее заявление сделали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственные источники в местных силовых структурах.

Использовалось для обезличенной регистрации аккаунтов в соцсетях, при помощи которых отправлялись ложные сообщения на официальные страницы о заложенных взрывных устройствах, в частности в одной из школ. источник новостного агентства

Оперативники изъяли 65 сим-боксов и две тысячи сим-карт различных провайдеров. Фигуранты расследования рассказали оперативникам, что функционирующие абонентские номера они предоставляли "в качестве виртуальных идентификаторов для регистрации на интернет-сайтах". Прибыль бизнесмены получали в качестве платы за аренду устройств. Ведется уголовное дело по статье за причиненик имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенного в крупном размере (часть 1 статьи 165 УК РФ).

Более миллиарда рублей похитили из госбюджета под видом выплат семьям с детьми в СКФО.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости