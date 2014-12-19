Более миллиарда рублей похитили из госбюджета под видом выплат семьям с детьми в СКФО

Ирина Волк раскрыла подробности расследования в Ингушетии.

Российскими правоохранительными органами выявлены хищения бюджетных денежных средств, выделенных государством для реализации социальных мер поддержки для семей с детьми. Соответствующее заявление сделала журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что оперативники из полиции по Ингушетии и СКФО совместно с представителями ФСБ России пресекли деятельность преступной организованной группы. Несколько местных жителей в настоящее время подозреваются в мошенничестве при получении выплат, совершенном в особо крупном размере.

Следствие предварительно установило, что в банду входили чиновники, жители Ингушетии, а также неустановленные лица. В период с 2019 по 2022 год злоумышленники создавали подложные договоры купли-продажи объектов недвижимости, а также договоры займа между ГУП "Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования" и покупателями. Для контрактов использовались фальшивые сведения о несовершеннолетних, которые якобы были рождены за предеами страны. По факту произошедшего ведется уголоыное дело по части 4 статьи 159.2 УК РФ. В настоящее время материалы соединены в одно производство.

Проведено 15 обысков по местам жительства и работы подозреваемых. Изъяты документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. пресс-служба МВД РФ

В отношении двоих фигурантов избрана меры пресечения в виде заключения под стражу, в отношении третьей – в виде домашнего ареста.

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Фото и видео: МВД Медиа