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Полиция Петербурга изъяла у жителя Красносельского района  патроны и взрывчатку 
Сегодня, 10:38
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Полиция Петербурга изъяла у жителя Красносельского района  патроны и взрывчатку 

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Горожанин добровольно передал сотрудникам   полиции   боеприпасы  и взрывчатые вещества, которые, с его слов, принадлежат его пожилому отцу, находящемуся на длительном стационарном лечении.

Правоохранители изъяли у жителя Красносельского района  патроны и взрывчатку. Владельцем опасных боеприпасов оказался 41-летний житель Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

Известно, что мужчина обратился в полицию 12 июня. Он добровольно передал сотрудникам   полиции   боеприпасы  и взрывчатые вещества, которые, с его слов, принадлежат его пожилому отцу, находящемуся на длительном стационарном лечении. Стражи порядка провели экспертизу и выявили, что боеприпасы оказались  охотничьими патронами к спортивным винтовкам в количестве 210 штук, 9 самодельными патронами, а одна  из упаковок исследованных взрывчатых веществ является тротиловой шашкой. 

Стражи порядка завели уголовное дело. Проводится проверка. 

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Фото: Piter.tv

 

Теги: боеприпасы, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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