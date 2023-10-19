Полиция Петербурга изъяла у жителя Красносельского района  патроны и взрывчатку 

Горожанин добровольно передал сотрудникам полиции боеприпасы и взрывчатые вещества, которые, с его слов, принадлежат его пожилому отцу, находящемуся на длительном стационарном лечении.

Правоохранители изъяли у жителя Красносельского района патроны и взрывчатку. Владельцем опасных боеприпасов оказался 41-летний житель Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

Известно, что мужчина обратился в полицию 12 июня. Он добровольно передал сотрудникам полиции боеприпасы и взрывчатые вещества, которые, с его слов, принадлежат его пожилому отцу, находящемуся на длительном стационарном лечении. Стражи порядка провели экспертизу и выявили, что боеприпасы оказались охотничьими патронами к спортивным винтовкам в количестве 210 штук, 9 самодельными патронами, а одна из упаковок исследованных взрывчатых веществ является тротиловой шашкой.

Стражи порядка завели уголовное дело. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv