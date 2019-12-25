Второклассник упал с трансформаторной будки на Дальневосточном проспекте

Он залез туда самостоятельно.

Ребёнок пострадал при падении с высоты в Невском районе Петербурга. Об этом стало известно Piter.tv.

Утром 12 июня 8-летнего школьника доставили в больницу. Его госпитализировали с поверхностными травмами нескольких областей тела. Он находится в тяжёлом состоянии.

По предварительным данным, второклассник утром пошел на прогулку со своими старшими сестрами. У дома 72 по Дальневосточному проспекту мальчик залез на трансформаторную будку и упал оттуда по собственной неосторожности.

Накануне на Миллионной улице 3-летний ребёнок упал с 3-го этажа на балкон.

Фото: Piter.tv