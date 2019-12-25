На Миллионной улице 3-летний ребёнок упал с 3-го этажа на балкон

Его мама кинулась ему на помощь и также спрыгнула на балкон 2 этажа.

В центре Петербурга после падения из окна в больницах оказались мать и её трёхлетний ребёнок. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 12 июня от дома по Миллионной улице были госпитализированы 3-летний мальчик и его 25-летняя мама. У ребёнка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом лобной кости. Мальчик находится в реанимации. Женщину доставили в больницу с сочетанной травмой груди, головы, нижних конечностей, ушибом мягких тканей головы, переломом поясничных позвонков. Она также помещена в реанимацию.

По предварительным данным, женщина с сыном находилась в гостях у матери. Увидев, что мальчик, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна квартиры на 3-м этаже на балкон 2-го этажа, прыгнула вслед за ним.

Ранее четырехлетний мальчик выпал из окна второго этажа в Ленобласти.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)