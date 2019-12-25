Четырехлетний мальчик выпал из окна второго этажа в Ленобласти

Малыш из Петербурга получил тяжелые травмы на даче в Выборгском районе Ленобласти. Он выпал из окна второго этажа, стало известно Piter.tv.
Вечером 9 июня в детскую больницу госпитализировали 4-летнего мальчика с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом лобной кости, внутримозговой гематомой. Его поместили в реанимацию.
По предварительным данным, около шести часов вечера 9 июня ребёнок упал со второго этажа дачного дома в в поселке Лебедевка.
Ранее в Кировске 4-летний мальчик оперся на москитную сетку и выпал из окна.
Фото: Piter.tv
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