  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стали известны самые популярные направления у российских туристов
Сегодня, 9:11
23
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Стали известны самые популярные направления у российских туристов

0 0

По данным исследования, граждане РФ предпочитают отдыхать в своей стране.

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip определили самые популярные направления у российских туристов. Об этом сообщает RT.

По данным исследования, граждане РФ предпочитают отдыхать в своей стране. 74% туристов бронируют гостиницы в российских городах. Кроме того, среди популярных направлений вырос спрос на отдых в Белеке и Нячанге. В топ-10 город, где выбирают отели, вошли Барселона, Ницца и Валенсия. Меньший спрос зафиксировали в Афинах, Неаполе и Дохе.

Ранее мы сообщали, что Таиланд не будет корректировать сроки безвиза для россиян.

Фото: Piter.tv

Теги: лето, отдых, россия, туристы
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии