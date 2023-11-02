Стали известны самые популярные направления у российских туристов

По данным исследования, граждане РФ предпочитают отдыхать в своей стране.

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip определили самые популярные направления у российских туристов. Об этом сообщает RT.

По данным исследования, граждане РФ предпочитают отдыхать в своей стране. 74% туристов бронируют гостиницы в российских городах. Кроме того, среди популярных направлений вырос спрос на отдых в Белеке и Нячанге. В топ-10 город, где выбирают отели, вошли Барселона, Ницца и Валенсия. Меньший спрос зафиксировали в Афинах, Неаполе и Дохе.

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Фото: Piter.tv