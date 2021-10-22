  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Таиланд не будет корректировать сроки безвиза для россиян
Сегодня, 10:16
91
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Таиланд не будет корректировать сроки безвиза для россиян

0 0

Тхапани Киатпхайбун сообщила о периоде, в которой должны уложиться отдыхающие.

Королевство Таиланд не будет пересматривать действующий для российских граждан безвизовый режим. Соответствующей информацией с журналистами поделилась руководитель местного Туристического управления Таиланда (ТАТ) Тхапани Киатпхайбун. Иностранная чиновница выступила в ходе туристической выставки-ярмарки Thailand Travel Mart Plus 2025, которая проводится в таиландском городе Чиангмай. Она напомнила путешественникам из нашей страны, что продолжительность поездки для россиян в Таиланд на отдых составляет 60 дней.

Все остается как есть в этом году. Никаких изменений. Гарантирую, что визовые правила для всех стран остаются прежними.

Тхапани Киатпхайбун, эксперт

Онищенко: туристы в Турции столкнулись с вирусом Коксаки.

Фото: pxhere.com

Теги: безвиз, таиланд, туризм
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии