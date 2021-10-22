Таиланд не будет корректировать сроки безвиза для россиян

Тхапани Киатпхайбун сообщила о периоде, в которой должны уложиться отдыхающие.

Королевство Таиланд не будет пересматривать действующий для российских граждан безвизовый режим. Соответствующей информацией с журналистами поделилась руководитель местного Туристического управления Таиланда (ТАТ) Тхапани Киатпхайбун. Иностранная чиновница выступила в ходе туристической выставки-ярмарки Thailand Travel Mart Plus 2025, которая проводится в таиландском городе Чиангмай. Она напомнила путешественникам из нашей страны, что продолжительность поездки для россиян в Таиланд на отдых составляет 60 дней.

Все остается как есть в этом году. Никаких изменений. Гарантирую, что визовые правила для всех стран остаются прежними. Тхапани Киатпхайбун, эксперт

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