В Ленобласти 25 июня местами пройдут ливни

Днем +14...+19 градусов.

В Ленинградской области в середине рабочей недели ожидается преимущественно облачная погода. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В регионе 25 июня пройдут дожди, местами ливни. Днем также местами возможна гроза. Ветер ночью южный, юго-западный 4-9 м/с, днем юго-западный, западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +14...+19 градусов. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем слабо повышаться.

Как ранее рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, ливни накроют Петербург до конца недели.

Фото: unsplash (Roman Synkevych)