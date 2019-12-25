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Восьмиклассница оказалась в реанимации после отравления настойкой в Купчино
Сегодня, 13:06
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Восьмиклассница оказалась в реанимации после отравления настойкой в Купчино

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Состояние пострадавшей оценили как тяжелое, у нее зафиксировали отравление этанолом.

В Купчино ученица восьмого класса отравилась тремя стопками настойки. Девочку увезли в реанимацию, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

В детскую больницу имени Филатова госпитализировали 15-летнюю школьницу от пересечения Загребского бульвара и улицы Ярослава Гашека. Состояние пострадавшей оценили как тяжелое, у нее зафиксировали отравление этанолом. 

Вечером 24 июня восьмиклассница находилась в гостях у подруги, где и употребила алкоголь. На улице она потеряла сознание. 

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура требует выплатить компенсации петербуржцам за отравление в ресторане на Сизова. 

Фото: Piter.TV 

Теги: купчино, отравление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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