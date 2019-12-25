Восьмиклассница оказалась в реанимации после отравления настойкой в Купчино

Состояние пострадавшей оценили как тяжелое, у нее зафиксировали отравление этанолом.

В Купчино ученица восьмого класса отравилась тремя стопками настойки. Девочку увезли в реанимацию, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

В детскую больницу имени Филатова госпитализировали 15-летнюю школьницу от пересечения Загребского бульвара и улицы Ярослава Гашека. Состояние пострадавшей оценили как тяжелое, у нее зафиксировали отравление этанолом.

Вечером 24 июня восьмиклассница находилась в гостях у подруги, где и употребила алкоголь. На улице она потеряла сознание.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура требует выплатить компенсации петербуржцам за отравление в ресторане на Сизова.

Фото: Piter.TV