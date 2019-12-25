Прокуратура требует выплатить компенсации петербуржцам за отравление в ресторане на Сизова

Прокурор района направил в суд исковые заявления.

Прокуратура Приморского района Петербурга потребовала выплатить компенсацию морального вреда пострадавшим от отравления в одном из ресторанов. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Установлено, что в ноябре 2024 года несколько петербуржцев были госпитализированы в медицинские учреждения после употребления пищи в одном из ресторанов на улице Сизова. По результатам обследований выяснилось, что пострадавшие заражены сальмонеллезом, вызванным нарушениями санитарно-эпидемиологического режима организации питания населения.

Прокурор района направил в суд исковые заявления о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Инфинити" в пользу пострадавших граждан компенсации морального вреда. Исковые заявления находятся на рассмотрении.

Фото: unsplash (piotr szulawski)