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Прокуратура требует выплатить компенсации петербуржцам за отравление в ресторане на Сизова
Сегодня, 9:22
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура требует выплатить компенсации петербуржцам за отравление в ресторане на Сизова

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Прокурор района направил в суд исковые заявления.

Прокуратура Приморского района Петербурга потребовала выплатить компенсацию морального вреда пострадавшим от отравления в одном из ресторанов. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Установлено, что в ноябре 2024 года несколько петербуржцев были госпитализированы в медицинские учреждения после употребления пищи в одном из ресторанов на улице Сизова. По результатам обследований выяснилось, что пострадавшие заражены сальмонеллезом, вызванным нарушениями санитарно-эпидемиологического режима организации питания населения.

Прокурор района направил в суд исковые заявления о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Инфинити" в пользу пострадавших граждан компенсации морального вреда. Исковые заявления находятся на рассмотрении. 

Фото: unsplash (piotr szulawski)

Теги: отравление, ресторан, улица сизова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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