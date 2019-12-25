Новый законопроект увеличивает расчетную сумму на 2021 год до 1,46 триллиона рублей.

Госдума смягчила бюджетное правило на 2021 год. Оно позволяет увеличить предельный объем расходов федерального бюджета почти на триллион рублей.

Сейчас бюджетное правило ограничивает расход нефтяных доходов государства, их предельный уровень определяется специальной формулой. В основу ложится предполагаемый объем добычи нефти и прогноз по курсу рубля.

Новый законопроект увеличивает расчетную сумму на 2021 год до 1,46 триллиона рублей.

Ранее кабмин внес в Госдуму законопроект о новой методике расчета МРОТ.

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