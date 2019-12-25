  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Госдума смягчила бюджетное правило на 2021 год
Сегодня, 14:30
97
matveyvn

Госдума смягчила бюджетное правило на 2021 год

0 0

Новый законопроект увеличивает расчетную сумму на 2021 год до 1,46 триллиона рублей.

Госдума смягчила бюджетное правило на 2021 год. Оно позволяет увеличить предельный объем расходов федерального бюджета почти на триллион рублей.

Сейчас бюджетное правило ограничивает расход нефтяных доходов государства, их предельный уровень определяется специальной формулой. В основу ложится предполагаемый объем добычи нефти и прогноз по курсу рубля. 

Новый законопроект увеличивает расчетную сумму на 2021 год до 1,46 триллиона рублей.

Ранее кабмин внес в Госдуму законопроект о новой методике расчета МРОТ.

Фото: pixabay.com

Теги: бюджетное правило, госдума, законопроект
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии