Котяков: значение показателей нацпроекта "Демография" пересмотрели

Антон Котяков рассказал о том, что значение показателей национального проекта "Демография" пересмотрели. Об этом глава министерства труда и социальной защиты объявил во время заседания профильного комитета Совета Федерации.
Я, наверное, сейчас не буду забегать вперед, но мы в силу того, что у нас основные показатели в рамках указа изменились, пересмотрели внутреннюю линейку и значения показателей. В ближайшее время представим наше видение
Антон Котяков, министр труда
Напомним, что проект "Демография" стартовал в России в 2019 году Он включает в себя пять федеральных проектов. В список вошли финансовая поддержка семей при рождении детей, содействие по занятости женщин, помощь старшему поколению, укрепление общественного здоровья, а также "Спорт-норма жизни".
МРОТ с 2021 года будет расти быстрее прожиточного минимума.
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