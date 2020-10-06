Котяков: значение показателей нацпроекта "Демография" пересмотрели

Глава Минтруда рассказал об изменениях в нацпроекте.

Антон Котяков рассказал о том, что значение показателей национального проекта "Демография" пересмотрели. Об этом глава министерства труда и социальной защиты объявил во время заседания профильного комитета Совета Федерации.

Я, наверное, сейчас не буду забегать вперед, но мы в силу того, что у нас основные показатели в рамках указа изменились, пересмотрели внутреннюю линейку и значения показателей. В ближайшее время представим наше видение Антон Котяков, министр труда

Напомним, что проект "Демография" стартовал в России в 2019 году Он включает в себя пять федеральных проектов. В список вошли финансовая поддержка семей при рождении детей, содействие по занятости женщин, помощь старшему поколению, укрепление общественного здоровья, а также "Спорт-норма жизни".

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