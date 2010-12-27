В России с 2020 года размер детских пособий увеличится на 7%

Средний размер детского пособия составит около 12 тысяч рублей. Пособие будет равняться прожиточному минимуму для детей в регионе

В 2020 году из федерального бюджета России выделят втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Об этом сообщили "ИзвИестия".

Ежемесячные выплаты на первого ребенка вырастут на 7% и составят около 12 тысяч рублей. Пособие будет равняться прожиточному минимуму для детей в регионе за второй квартал прошлого года.

В 2020 году общая сумма пособий составит 150 миллиардов рублей, в 2019 году было выделено 50 миллиардов, в 2021 сумма увеличится еще на 6 миллиардов, через два года она составит 164 миллиарда. Самые высокие пособия получат жители Сахалинской области (29 тысяч рублей), Чукотки (23,3 тысячи рублей).

Напомним, согласно новому законопроекту, принятому в июле текущего года, с января 2020 года пособия на ребенка будут получать семьи, в которых есть ребенок до трех лет, а его родители получают не более двух прожиточных минимумов на человека. Раньше выплаты могли получить родители с детьми только до полутора лет и с до полутора прожиточных минимумов на человека.