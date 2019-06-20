С 2020 года выплаты за первого ребенка приравняют к прожиточному минимуму

Такую поддержку смогут получить те семьи, в которых на взрослого человека приходится доход в два прожиточных минимума в регионе. Выплаты составят, в среднем, 10 500 рублей.

Многие молодые мамы обеспокоены тем, что, когда их детям исполняется 1,5 года, им начинают платить детское пособие по 50 рублей в месяц. Это родители считают чуть ли не насмешкой. Один из вопросов, поступивших Владимиру Путину в рамках "Прямой линии" был "Будут ли в ближайшем будущем какие-то изменения в этой сфере?"

Президент отметил, что буквально недавно в России ввели меру поддержки семей с первым ребенком. На первого ребенка государство начало платить прожиточный минимум, в среднем около 10 500 рублей.

Эту поддержку получают там, где появился первый и последующие дети. На первого ребенка – напрямую из бюджета, на второго – из маткапитала. Поддержку получают семьи, в которых на взрослого человека приходится доход в 1,5 прожиточных минимума в регионе. Владимир Путин

Например, сейчас официальный прожиточный минимум (ПМ) в России - 11 280 рублей. Полтора ПМ - это 17 000 рублей, на двоих взрослых - 34 000 рублей. Если сумма такая или меньше, то семья может получить эту поддержку.

С 1 января 2020 года мы распространим эту меру и на тех, где в семье два прожиточных минимума (около 45 000). Даже к примеру возьмем самую первую историю работника из МЧС. Когда у него будет заработная плата 42 000, а его жена пойдет в декрет, они смогут расчитывать на эту поддержку. Владимир Путин

Такую поддержку смогут получить почти 70% семей. Что касается 50 рублей в месяц на ребенка от 1,5 до 3 лет, то эти деньги выплачиваются не из государственного бюджета. В 1994 году было принято решение обязать работодателей платить эти 50 рублей, так как в стране были не самые легкие времена. Государство возьмет на себя обязательство платить семьям с детьми от 1,5 до 3 лет. Стоит только вопрос, этот будут семьи с 1,5 ПМ или с 2 ПМ.

Ранее Путин отметил три главные проблемы здравоохранения.

Видео: "Прямая линия с Владимиром Путиным"