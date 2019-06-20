Путин: "Зарплату простым пожарным повысят до 24 тысяч рублей"

Стало известно, что простые пожарные в Калининградской области получают по 12-13 тысяч рублей.

Владимир Путин пообещал повысить заработную плату гражданским работникам МЧС после видеобращения пожарного Станислава Таукачикаса из Калининградской области.

Работаю в пожарной части №31 города Светлый. Скажите, когда поднимут зарплату? На данный момент заработная плата пожарного составляет 12-13 тысяч рублей. У меня, как у командира отделения, 16 тысяч. На такую зарплату сейчас по нынешним ценам прожить невозможно, нам приходится работать на 2-3 работах, не бывая из-за этого дома, из-за этого рушатся семьи. Станислав Таукачикас

Владимир Путин пояснил, что сейчас в МЧС сложилась не лучшая ситуация, так как "служивые" люди получают примерно 43 тысячи рублей. Весь остальной гражданский персонал получает 12-16 тысяч рублей. Но по этому вопросу уже принято решение.

В этом году МЧС будет выделено 4,3 млрд рублей, что позволит поднять зп вот таким сотрудникам МЧС где-то до 24 тысяч рублей. На следующий год предусмотрено еще 8 млрд, у пожарных поднимется зарплата до 32 тысяч рублей в месяц. Владимир Путин

Видео: Прямая линия с Владимиром Путиным