Это доступность первичного звена здравоохранения; дефицит узкопрофильных специалистов; лекарственное обеспечение.

На "Прямой линии" президент Владимир Путин отметил три главные проблемы здравоохранения, которые существуют сейчас в России, это:

Доступность первичного звена здравоохранения

Дефицит узкопрофильных специалистов

Лекарственное обеспечение

Владимир Путин подтвердил, что, действительно, в некоторых регионах идет снижение первичного звена здравоохранения, количество ФАПов (фельдшерско-акушерский пункт) сократилось на 2%, однако количество амбулаторных сетей выросло на 26%. Значительное снижение первичного звена здравоохранения наблюдается в 18 регионах России, например, это Краснодарской край, Чеченская Республика.

ФАПы очень важны и должны быть поддержаны. В этом году будет построено 390 новых ФАПов, ремонт сделают в 1200 существующих. В малонаселенных пунктах развивается мобильная помощь. Уже 3800 бригад создано, планируется запустить работу 1200 таких бригад. Владимир Путин

Президент отметил, что очень важно увеличить количество сельских докторов, для этого существует программа "Земский доктор". По программе можно получить миллион или 500 тысяч рублей. Но главной проблемой остается жилье, врачи уезжают из села, так как им негде жить. Но обеспечением врачей жильем должны заниматься региональные власти.

Специалистов сейчас 25 000, средний медицинский персонал – 130 тысяч. Одна из ключевых задач – повышение уровня заработной платы. Но в целом по стране они растут, на 5% уже выросли, до 77 тысяч, но это в целом по стране! Москва, Петербург, здесь большие зарплаты, а есть те, где зарплата маленькая и нам нужно это выравнивать. У среднего медицинского персонала рост +3,5% к заработной плате (39 000) и у младшего +3,9% (35 000). Владимир Путин

Что касается обеспечиния граждан льготными лекарствами, Путин отметил, что это финансируется из двух источников: федерального и регионального. Федеральный бюджет разослал деньги в регионы еще в феврале. Люди не могут получить лекарства, так как во многих регионах невовремя проводятся закупки лекарств, не налажена система информации даже в рамках одного региона.

Например, в Смоленскской области склады завалены лекарствами, а до людей не поступают. Потому что в распределительные сети не доходит эта информация, что на складах делается. Нужно наладить информационную структуру. Льготные лекарства закупают регионы, но только в 7 по полному списку, в остальных список сокращается, просто лекарства не закупаются. Руководители регионов должны понимать, что это приоритетная задача, когда речь идет о здоровье и жизни людей. Владимир Путин

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