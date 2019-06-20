Скворцова рассказала о развитии амбулаторной медицинской помощи в России

Глава Минздрава заявила, что с 2014 года наблюдается оживление как в городах, так и в селах.

Глава Минздрава Вероника Скворцова в ходе "Прямой линии" с Владимиром Путиным заявила о развитии амбулаторной медицинской помощи в России. Министр подчеркнула, что с 2014 года наблюдается оживление как в городах, так и в селах.

Инфраструктура в селе уже на 22 % лучше обеспечена. Каждый год строится от 200 до 500 ФАПов (фельдшерско-акушерские пункты – прим. Ред.). И в этом году будет построено не менее 350 ФАПов. Вероника Скворцова

Также глава Минздрава рассказала об увеличении объема льготных лекарств, которые поставляют в регионы России. В этом году на эти цели из федерального бюджета выделили 156 млрд рублей. 17 января эти деньги первым траншем поступили в регионы. Оставшуюся сумму прислали до 7 февраля.

Также в течение нескольких месяцев текущего года специалисты мониторили ситуацию по недоработкам. В 30 регионах были выявлены нарушения.

Это смещение сроков закупок, неправильное проведение закупок, неумение управлять товарными запасами. Как правило, это те регионы, где нет нормальной цифровой системы льготного лекарственного обеспечения. Вероника Скворцова

Ранее президент России рассказал о конечной цели нацпроектов.

Видео: "Прямая линия"