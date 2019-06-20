Президент России рассказал о конечной цели нацпроектов

Путин в ходе "Прямой линии" пояснил, как ведется работа над ними.

Президент России Владимир Путин рассказал в ходе "Прямой линии" о конечной цели национальных проектов. По его словам, вокруг них сегодня строится вся работа государства. Они нужны для того, чтобы добиться стабилизации экономики и поднять уровень жизни населения.

Конечная цель всех этих мероприятий заключается в том, чтобы поставить экономику на новые рельсы, сделать ее высокотехнологичной, повысить производительность труда и на этой базе поднять уровень жизни наших граждан, обеспечить безопасность нашего государства на длительную историческую перспективу. Владимир Путин

Глава государства отметил, что правительству нужно было понять, за счет чего добиваться результата и где брать источники финансирования. Для этого было решено поднять НДС с 18 до 20%.

Это нужно было сделать для того, чтобы наполнить госбюджет, помочь развитию инфраструктуры и вывести на новый уровень доходы граждан. В целом правительство и Центральный Банк оказались правы. Сейчас мы видим, что и производство начало расти, и инфляция, по недавним данным, опустилась ниже 5%, и доходы начали расти. Владимир Путин

Видео: "Прямая линия"