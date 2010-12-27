Госдума: с 1 января 2020 года детские пособия будут выплачиваться до трех лет

В настоящее время их платят до полутора лет, а с полутора лет до трех детское пособие составляет всего 50 рублей.

Государственная дума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет. Об этом. Об этом сообщили на официальном сайте Госдумы.

Сейчас пособие получают семьи, в которых есть ребенок до полутора лет и где размер среднедушевого дохода не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума. Теперь этот показатель должен быть не ниже двукратной величины прожиточного минимума.

Также родители смогут получать такие выплаты, пока ребенку не исполнится три года. В настоящее время их платят до полутора лет, а с полутора лет до трех детское пособие составляет всего 50 рублей. Данные изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.

После вступления в силу изменения коснуться 70% семей, где родился первый или второй ребенок.

Во время "Прямой линии" Владимир Путин рассказал, что с 2020 года выплаты за первого ребенка приравняют к прожиточному минимуму.