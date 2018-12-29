Xiaomi показала на видео свой складывающийся втрое смартфон

Это первый в мире подобный телефон.

Компания Xiaomi показала на видео свой новый смартфон. Его особенностью является невероятная гибкость. В отличие от модели Samsung, аппарат Xiaomi складывается не пополам, а втрое. Демонстрацию провел и опубликовал в своем аккаунте в Weibo (китайском аналоге Twitter) сам Ли Бин (Lin Bin), президент компании Xiaomi. Он подчеркнул, что это первый в мире подобный телефон.

По словам Ли Бина, компания столкнулась с рядом технических сложностей при создании телефона такой конструкции. В частности, пришлось решить проблему с гибким покрытием экрана, самим дисплеем, механизмом складывания, адаптацией программной оболочки MIUI и так далее. В сложенном состоянии смартфон очень компактен, однако точные размеры пока не объявлены.

В настоящий момент решается вопрос с названием. Выбирают между двух вариантов — Mi Mix Flex или Mi Dual Flex. Официальный дебют нового смартфона от Xiaomi можно ожидать на пресс-конференции 24 февраля, к открытию выставки MWC 2019. На видео показан инженерный образец.

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Видео: YouTube / Mobile. com