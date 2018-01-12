В сети появился видеообзор смартфонов Sony Xperia 10 и Xperia 10 Plus

Sony показала два новых смартфона среднего уровня.

Компания Sony представила два новых смартфона среднего уровня — Xperia 10 и Xperia 10 Plus. Новинки получили кинематографический экран с соотношением сторон 21:9 и диагональю 6 и 6,5 дюйма. В сети появился видеообзор телефонов.

Модель Xperia 10 Plus имеет восьмиядерный процессор Snapdragon 636. Телефон оснастили 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб флеш-памяти. Емкость аккумулятора 3000 мАч. Смартфон имеет сдоенную основную камеру 12 Мп и 8 Мп, а также фронтальную на 8 Мп.

Младшая модель получила менее мощный восьмиядерный чипсет Snapdragon 630. Его оснастили 3 Гб оперативной и 64 Гб флеш-памяти, емкость аккумулятора 2870 мАч. Xperia 10 имеет сдвоенную тыльную камеру на 13 Мп и 5 Мп, а также фронтальную камеру на 8 Мп.

Приблизительная цена двух новых смартфонов от 25 до 30 тысяч рублей. Когда появятся телефоны в продаже, неизвестно.

Ранее Samsung показала на видео Galaxy S10 с гибким дисплеем.

Видео: YouTube / Чудо техники