130 км дорог починят в Петербурге за 2023 год

Северная столица участвует в нацпроекте "Безопасные качественные дороги".

Дорожники Северной столицы завершили ремонтные работы на ряде крупных транспортных объектах. Так, новое асфальтовое покрытие появилось на Пироговской, Выборгской, Арсенальной и Ушаковской набережных. Там же обновили тротуары и заменили канализационные люки. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Также удалось завершить ремонт на Приморском проспекте и улице Коллонтай. В ближайшее время ремонт будет завершён и на Московском проспекте. Активно специалисты трудятся на проспекте Стачек, Ленинском проспекте, Софийской улице и Большой Пороховской.

Напомним, что Северная столица участвует в нацпроекте "Безопасные качественные дороги". В общей сложности с его помощью будет отремонтировано 130 км дорог.

Ранее в Смольном определили подрядчиков для проведения дорожного ремонта на 6 млрд рублей.

Фото: Piter.TV